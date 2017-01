Segundo ataque do Estado IslÃ¢mico em 24 horas deixa sete mortos no Iraque

Ao menos sete pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas neste domingo (1) em um ataque contra um posto de controle policial no centro do Iraque. O ato foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico. Trata-se do segundo ataque do grupo em 24 horas. No sábado, em Bagdá, um duplo atentado suicida contra um mercado deixou 27 mortos e dezenas de feridos.

De acordo com o ministério do Interior, três criminosos que vestiam coletes com explosivos e viajavam a bordo de um carro-bomba atacaram o posto de controle da polícia perto da cidade de Qadisiya. Ao chegar ao local, abriram fogo, mas “as forças de segurança responderam, matando os criminosos e provocando a explosão do carro-bomba”. (Folhapress)

