Estudantes de diversas partes do mundo fizeram nesta sexta (24) a segunda greve global pelo clima, cobrando das autoridades ações mais efetivas contra as mudanças climáticas. O movimento “Fridays For Future” ganhou força com a ativista adolescente Greta Thunberg, que uma vez por semana falta às aulas em sua escola, em Estocolmo, para pedir medidas concretas contra o aquecimento global.