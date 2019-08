Segundo semestre de 2019 tem aumento na desigualdade de renda, segundo FGV

Uma pesquisa divulgada pela Fundação Getúlio Vargas apontou aumento na desigualdade de renda no Brasil neste 2º semestre de 2019. O número da “Escala de Desigualdade” tem apresentado crescimento há mais de 8 semestres.

Os dados foram retirados do IBGE, a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. O índice Gini, utilizado para medir a concentração de renda, aponta que, quanto mais próximo o valor chegar a 1, maior é a desigualdade. Neste segundo trimestre, a taxa chegou a 0,6291. Ainda de acordo com o estudo, entre 2014 e 2019 a renda do trabalho da metade mais pobre da população caiu 17,1%. Enquanto a dos 1% mais ricos subiu e chegou a 10,11%. Os considerados classe média (40%), tiveram queda de 4,16%.