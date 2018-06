Seis traficantes foram presos na Região Metropolitana de Porto Alegre

A Polícia Civil prendeu, na segunda-feira (18), seis traficantes de drogas na Região Metropolitana de Porto Alegre. Em Viamão, foram presos quatro criminosos. De acordo com o delegado Eduardo Limberger do Amaral, três dos indivíduos foram capturados na Vila Augusta, com porções de crack e cocaína.

“Eles foram autuados em flagrante por tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico. Além disso, um deles também foi autuado por posse irregular de arma de fogo”, relatou o delegado. A quarta pessoa presa na cidade, uma mulher, foi flagrada com porções de crack e maconha já embaladas para comercialização. Além dos entorpecentes, uma pistola também foi apreendida.

No município de Gravataí, foram presos dois traficantes. Com a dupla, foram apreendidas porções de drogas e uma arma de fogo. A operação foi realizada no Parque dos Eucaliptos. “Durante a ação, dois homens foram abordados e flagrados com cocaína, maconha, crack, balança de precisão, dinheiro e milhares de dispositivos para embalar drogas”, disse o delegado Rafael Soccol Sobreiro.

Foram apreendidos cinco celulares, dinheiro, inclusive em notas falsas, uma espingarda com registro de furto, cinco porções de maconha, nove porções de cocaína, crack e 15 mil pinos para embalar a drogas.

Deixe seu comentário: