O Estaleiro Atlântico Sul, em Ipojuca (PE), suspendeu suas atividades por tempo indeterminado, por falta de encomendas de navios. Os controladores da empresa, Camargo Corrêa e Queiroz Galvão, tentam renegociar dívida de R$ 1 bilhão com o BNDES. No dia 10 vence parcela de R$ 20 milhões com o banco, que será paga. O estaleiro tem hoje em caixa R$ 160 milhões.

