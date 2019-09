Sem Geromel, Grêmio tem treino fechado na preparação para encarar o Cruzeiro

*Valéria Possamai

Em Belo Horizonte, o Grêmio segue a preparação para o enfrentamento contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, no domingo, às 11h, no Mineirão. Na manhã desta sexta-feira, no penúltimo treino, o técnico Renato Portaluppi comandou o trabalho com portões fechados. O zagueiro Pedro Geromel foi ausência.

No Centro de Treinamento do Atlético-MG, apenas os minutos finais da atividade foram abertos à imprensa, quando o grupo realizava um trabalho de posse de bola em meio campo, com o objetivo de conclusão em mini goleiras.

Posteriormente, divididos em três equipes, os jogadores trabalharam em campo reduzido, podendo cada atleta dar no máximo três toques na bola, dano ênfase ao nos passes e conclusões.

Do grupo que está concentrado para o jogo, apenas Geromel não foi a campo. O zagueiro ficou apenas trabalhando na academia.

Para a partida contra os mineiros, duas baixas já estão confirmadas: Leonardo Gomes e Maicon. Ambos retornaram para Porto Alegre após a eliminação na Copa do Brasil, no Paraná.

Com a disputa da Copa Libertadores marcada somente para o próximo mês, a tendência é de força máxima para sequência do torneio nacional.

Antes do enfrentamento contra o Cruzeiro, o grupo de jogadores realizam um último treino na manhã deste sábado. Pela 18° rodada no Brasileirão, cruzeirenses e gaúchos se enfrentam neste domingo, às 11h, no Mineirão.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

