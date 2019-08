Sem indicação de time para o jogo deste sábado pelo Brasileirão, o Grêmio treinou no CT do Corinthians

O Grêmio cumpriu na manhã desta quinta-feira (29) mais uma sessão de treinamento em São Paulo (SP), em preparação para o jogo deste sábado (31) contra o São Paulo. Dessa vez o grupo trabalhou no CT Joaquim Grava, do Corinthians. O único jogador ausente foi o volante Maicon, que permaneceu na concentração fazendo fisioterapia.

O treino da manhã focou na manutenção do estilo de posse de bola, em um mini-jogo com três times em campo reduzido. Os jogadores estavam misturados, sem indicação de time. Antes do treinamento, os preparadores Rogério Dias e Mário Pereira comandaram uma atividade de ativação com bola.

Para o jogo contra o São Paulo, o técnico Renato Portaluppi deve ter o reforço de Everton na equipe. O atacante está suspenso na Copa do Brasil e, dessa forma, pode compor o time alternativo que entra no Morumbi. Por outro lado, Rômulo cumprirá suspensão e pode dar lugar a Michel, que retorna aos poucos após cirurgia no joelho.

Antes da partida os jogadores fazem mais uma atividade na capital paulista. Nesta sexta (30) eles voltam ao CT do Corinthians para finalizar a preparação – a primeira parte, com definição de time, será fechada à imprensa.

Aspirantes

O Grêmio conquistou nova vitória na disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Na tarde desta quinta, em partida válida pela última rodada na segunda fase da competição, o Grupo de Transição goleou o Goiás por 4 a 0. Os gols foram anotados por Jhonata Robert, Ferreira, Guilherme Dantas e Léo Chú. Já classificado antecipadamente, o Tricolor vai encarar o Vitória nas semifinais da competição.