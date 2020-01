Grêmio Sem propostas oficiais, Tardelli pode virar ‘aposta’ em segunda temporada pelo Grêmio

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2020

Atacante estará na apresentação do elenco para a pré-temporada, nesta quinta-feira (09) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Mesmo sem a garantia de permanência para 2020, Diego Tardelli estará na reapresentação do elenco do Grêmio, que inicia os trabalhos neste quinta-feira, no CT Luiz Carvalho. O atacante tem despertado interesse de outros clubes, mas ainda não houve oficialização de propostas.

Ao menos três clubes demonstraram interesse na contratação de Tardelli, mas sem uma investida oficial. Diante do cenário, o atacante irá participar normalmente das atividades de início de temporada do clube gaúcho. O Grêmio vai apostando que segunda temporada do jogador no futebol brasileiro possa ser melhor.

Em entrevista recente à Rádio Grenal, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr., citou um pedido de saída do próprio Tardelli e deixou em aberto a possibilidade de saída do clube.

Anunciado em fevereiro de 2019, Tardelli ainda tem contrato por mais duas temporadas. Sem conseguir se afirmar no time titular, o atacante soma 47 jogos e 7 gols marcados na temporada passada.

Ainda no fim do ano, durante uma confraternização do elenco, houve um pedido de permanência dos jogadores do tricolor para Diego Tardelli.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

