Sem visitas no final de semana, Michel Temer recebe livro

Ao contrário das primeiras 24 horas, quando recebeu visitas de amigos e aliados, o ex-presidente Michel Temer passou o sábado (23) sozinho na cela onde cumpre prisão preventiva, na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Neste domingo (24), deve acontecer o mesmo. De acordo com a PF, as visitas são permitidas apenas de segunda a sexta-feira, em horários previamente determinados.

Temer recebeu um livro sobre Winston Churchill, primeiro-ministro britânico durante a Segunda Guerra Mundial. A publicação foi entregue na portaria do prédio pelo advogado Gustavo Guedes, que já defendeu o ex-presidente no Supremo Tribunal Federal. Guedes tentou visitá-lo, mas foi impedido.

Durante esta sexta-feira (22), Temer recebeu a visita do advogado e amigo pessoal, Antonio Cláudio Mariz de Oliveira e do ex-ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun (MDB-MS). Ambos disseram que o emedebista demonstra sinais de abatimento.

O ex-presidente deve permanecer preso até pelo menos quarta-feira (27), dia em que a 1.ª Turma do Tribunal Federal da 2.ª Região (TRF2) julgará os habeas corpus ajuizados por Temer, o ex-ministro Moreira Franco e outros detidos na semana passada, entre eles João Baptista Lima Filho e sua mulher, Maria Rita Fratezi.

