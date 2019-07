As inscrições para as atividades da 3ª Semana do Patrimônio Cultural de Porto Alegre começam nesta quinta-feira (1º). Promovida pela Coordenação da Memória Cultural da Secretaria Municipal de Cultura, a programação será realizada de 17 a 24 de agosto. As inscrições são gratuitas. O evento anual se inicia no Dia Nacional do Patrimônio Cultural, celebrado em 17 de agosto.

