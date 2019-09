Semana Farroupilha tem identidade visual do fotógrafo Eduardo Rocha

O fotógrafo gaúcho Eduardo Rocha é quem assina a nova identidade visual da marca de cerveja Itaipava, que assumiu o posto de patrocinadora oficial dos Festejos Farroupilhas no Rio Grande do Sul. São cinco imagens de sua autoria que foram desdobradas em várias peças de comunicação como outdoors, displays e a sinalização do Parque Harmonia, onde acontece, de 7 a 22 de setembro, o Acampamento Farroupilha.

Fotógrafo e publicitário, Eduardo Rocha tem seu trabalho fotográfico voltado à arte e cultura regional. Possui experiência fotográfica internacional em países como Argentina, Uruguai, Chile, Peru, Canadá, África do Sul, Mongólia e China em 12 anos de experiência, além de um trabalho de longo tempo voltado à cultura do Rio Grande do Sul envolvendo pesquisa, produção, arte, música e história.

Rede Pampa

O tradicional Piquete da Rede Pampa de Comunicação é um dos destaques do evento. Na unidade (localizada na área conhecida como “Fazendinha”, próximo à churrascaria Galpão Crioulo), o público tem à disposição atrativos como chimarrão e degustação de café Bom Jesus e pão-de-alho Marsala, além de passeios de pônei e apresentações musicais no palco dos Shows Pampeanos.

