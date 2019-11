Porto Alegre Semana fitness tem início neste domingo na Orla Moacyr Scliar

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2019

Programação envolve atividades como ginástica rítmica e aulas de zumba. Foto: Joel Vargas/PMPA

A Semana Fitness será aberta neste domingo (24), a partir das 9h, no largo da Usina do Gasômetro, na Orla Moacyr Scliar. A programação, que segue até o dia 29, integra o Mexatchê-Movimenta Porto Alegre, evento que encerra as Semanas Esportivas de 2019. Ao longo do ano, foram realizadas as Semana das Águas, das Lutas e das Rodas.

Nove atletas da Ginástica Rítmica do Grêmio Náutico União farão demonstrações da modalidade. Também haverá aulas abertas de zumba e ritmos com Everton Rangel, além de dance mix com Raquel Melissa e mix fitness com Kim Samuel. Todas as atrações são gratuitas.

“O esporte e o lazer promovem saúde, educação e inserção social com uma significativa melhora na qualidade de vida dos cidadãos”, destaca o coordenador de esporte e lazer Cláudio Franzen.

A iniciativa é da Diretoria de Esporte, Recreação e Lazer da SMDSE (Secretaria de Desenvolvimento Social e Esporte), em parceria com as federações, clubes e entidades esportivas, EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) e Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade), com o objetivo de promover saúde, educação e inserção social por meio do esporte, além de assegurar uma melhor qualidade de vida.

São parceiros da Semana Fitness o Centro Estadual de Treinamento Esportivo, a Universidade do Vale do Taquari- Univates e a Anapps (Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas).

Dia 24 – Domingo

9h – Abertura oficial

9h30 – Apresentação Ginástica Rítmica- GNU

10h – Aula aberta Ginástica Rítmica

10h30 – Aula aberta de fitness

11h – Apresentação de aeróbica competitiva

11h15 – Musas do Ceprima

12h- Apresentação de cama elástica com Monoru Otsuka

Dia 25 – Segunda-feira

14h30 e 16h – Ginástica Artística – Cecopam – rua Arroio Grande, 50- Parque Madepinho

Dia 26 -Terça-feira

Ginástica artística, ginástica rítmica e ginástica de trampolim

Ginástica Artística

8h30 às 11h30 e das 14h às 17h – Ginásio do CETE – rua Gonçalves Dias, 700

8h30 – Ginásio Tesourinha – avenida Erico Verissimo, s/n- Menino Deus

9h30 – Ramiro Souto – avenida Osvaldo Aranha, 969 ( Redenção)

9h45 e 14h Ginásio Lupi Martins – rua Arnaldo Böhrer, 320 – Teresópolis

10h e 14h30 – Praça Darcy Azambuja – rua Dr. Fernando Ortiz Schneider, 180- Intercap

10h – Cevove – rua Paulo Gomes de Oliveira, 200- Vila Elizabeth

10h e 14h – Cecoflor – rua Irene Caponi Santiago, 290- Floresta

Dia 27 – Quarta-feira

Ginástica Artística

10h, 14h30 e 16h – Cecopam- rua Arroio Grande, 50- Parque Madepinho

10h – Ginásio Lupi Martins – rua Arnaldo Böhrer, 320- Teresópolis

17h30 – Cecores – rua Economista Nilo Wulff, 50- Restinga

Dia 28 – Quinta-feira

8h30 às 11h30 e das 14h às 17h – Ginástica artística, ginástica rítmica e ginástica de trampolim – Ginásio do CETE- rua Gonçalves Dias, 700

Ginástica Artística

8h30 – Ginásio Tesourinha – avenida Erico Verissimo, s/n- Menino Deus

9h30 – Ramiro Souto – avenida Osvaldo Aranha, 969 ( Redenção)

10h – Cecove – rua Paulo Gomes de Oliveira, 200- Vila Elizabete

10h e 14h – Cecoflor – rua Irene Caponi Santiago, 290- Floresta

10h e 14h30 – Praça Darcy Azambuja – rua Dr. Fernando Ortiz Schneider, 180- Intercap

14h – Ginásio Lupi Martins – rua Arnaldo Böhrer, 320- Teresópolis

Dia 29 – Sexta-feira

Ginástica Artística

10h – Cecopam- rua Arroio Grande, 50- Parque Madepinho

10h – Ginásio Lupi Martins – rua Arnaldo Böhrer, 320- Teresópolis

17h30 – Cecores – rua Economista Nilo Wulff, 50- Restinga

