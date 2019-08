Semana inicia com chuva na metade sul do RS e sol na parte norte

A semana deve começar com chuva na metade sul do Rio Grande do Sul. De acordo com a Somar Meteorologia, a região deve amanhecer com pancadas de chuva, acompanhadas de raio e trovoadas. Já na parte norte do RS, o tempo continua firme e o sol aparecerá entre poucas nuvens.

A menor temperatura (6°C) deve ser registrada em São José dos Ausentes, na Serra. Em Teutônia, no Vale do Taquari, os termômetros podem chegar aos 25°C. Em Porto Alegre, a temperatura deve variar entre 11°C e 20°C. Na Capital, o dia amanhece ensolarado, mas a nebulosidade aumenta à tarde.

Deixe seu comentário: