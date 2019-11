O 27° Campeonato Municipal de Futebol de Várzea de Porto Alegre tem quatro partidas neste fim de semana, válidas pelas semifinais do torneio. No sábado, a partir das 13h30, oito times disputam os jogos da categoria Veterano no Parque Marinha do Brasil e no bairro Rubem Berta. Este último também receberá outras quatro equipes pela categoria Master, às 9h deste domingo.