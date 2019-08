Senador da Malásia pede desculpas sobre lei

Um senador da Malásia pediu desculpas na quinta-feira (1º) depois de propor uma lei que protegeria não as vítimas de agressão sexual, mas seus agressores do sexo masculino – ideia que foi recebida com furor por ativistas e outros legisladores. Os comentários de Mohamad Imran, membro do Partido da Justiça Popular, foram a expressão inequívoca de uma proposta de culpar a vítima.

