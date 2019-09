Senador Luis Carlos Heinze busca esta semana uma solução para o setor orizícola

Em busca de uma saída para a grave crise vivida pelos orizicultores, o senador gaúcho Luis Carlos Heinze (PP) inicia a semana em Brasília na busca de um entendimento. Hoje à tarde, às 15h30min, Heinze estará discutindo alternativas no Ministério da Agricultura com representantes do Ministério da Economia, Banco Central e Farsul.

Um dos gargalos do setor está na alta tributação da cadeia do arroz. Rio Grande do Sul e Santa Catarina são responsáveis por mais de 80% do arroz produzido no Brasil. Em reais, o produto hoje é vendido a R$ 45,00 (saca), e estima-se que sobra pouco mais de R$ 27,00 para o produtor

Heinze trabalha com duas alternativas

A princípio o senador trabalha com duas alternativas: a possibilidade de melhorar a linha de crédito no BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) criada pela circular 41/2019. Heinze defende a redução de juros estimado hoje em 10,5% – TLP +1,5 % ao ano + 3 %. “É uma taxa muito elevada para o grau de endividamento que o setor se encontra. O preço do arroz não acompanha esse índice”, afirma.

Outro caminho, será convencer o Banco Central a liberar um percentual mínimo da alíquota do compulsório – valor retido dos bancos nos depósitos à vista. Nessa modalidade, detalha Heinze, não haveria custos para o Tesouro.

Anny Ortiz pode concorrer à Prefeitura pelo PPS, antigo PCB

A deputada estadual Anny Ortiz poderá concorrer à prefeitura de Porto Alegre em 2020, conforme anunciou o presidente nacional do PPS, o ex-deputado federal Roberto Freire. O PPS, que era PCB, mudou novamente seu nome para Cidadania.

PPS surgiu do antigo Partido Comunista do Brasil

O PPS, partido da deputada Anny Ortiz, mudou de nome para Cidadania em convenção extraordinária ocorrida em 23 de março de 2019. A mudança apenas aguarda aprovação pelo Tribunal Superior Eleitoral. O PPS foi fundado após uma decisão de parte da executiva nacional do Partido Comunista – Seção Brasileira da Internacional Comunista (PCB) de dissolver o partido e fundar um novo. O principal objetivo foi tirar a expressão “Comunista” da sigla para não afugentar os eleitores?

Estado não paga salários, mas segue contratando

O contribuinte tem dificuldade de compreender: o Rio Grande do Sul não consegue pagar os salários dos seus servidores em dia. Na próxima terça-feira, o governo começa a pagar a folha de agosto para os servidores que recebem até R$ 1.100. Mesmo assim, o governo pediu – e obteve – da Assembleia Legislativa autorização para contratar 32 servidores para a Metroplan (Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional), extinta em 2017 no governo Sartori.

