Senador Luiz Carlos Heinze vai ao Piratini buscar apoio para o Porto de Torres

O senador Luiz Carlos Heinze e o prefeito de Torres, Carlos Souza, levaram ontem ao gabinete do governador Eduardo Leite um grupo de lideranças regionais, para discutir os próximos passos do projeto de construção de um porto multimodal no litoral norte. A proposta prevê que o porto em Torres poderá movimentar soja, ferro, bem como maçã, frango e até mesmo o fumo de Santa Cruz do Sul. O terminal também teria um espaço destinado a embarcações de turismo. Essa é uma proposta feita pelo prefeito de Torres, Carlos Souza. O porto será localizado em frente às praias, e como uma laje,terá uma área reta contínua de mar com profundidade de cerca de 25 metros, facilitando o trânsito de grandes navios.

Próximos passos para o Porto

O senador Luiz Carlos Heinze disse ao colunista que o governador Eduardo Leite gostou da proposta, em especial pela possibilidade da obra incluir parcerias. O próximo passo, explica Heinze, será dado pela Marinha, que já designou uma equipe para fazer medições específicas no trecho litorâneo entre Tramandaí e Torres.

Battisti confessa que é assassino

Acolhido no Brasil como refugiado político, graças à cumplicidade do STF, e sendo defendido pelo então advogado Luis Roberto Barroso, o assassino frio e calculista Cesar Battisti confessou no último fim de semana, na penitenciária da Sardenha, onde cumpre pena de prisão perpétua, ” ter participado diretamente de quatro homicídios, sendo que foi o executor material em dois deles”. A informação foi confirmada pelo Chefe do Ministério Publico de Milão, Francesco Greco.

O PSL no governo

O PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, vai participar da gestão do governador Eduardo Leite. Ontem, o presidente do partido no Estado, tenente-coronel Luciano Zucco disse para o colunista que a proposta aceita pelo governador prevê que a participação do PSL se dará com uma atuação técnica na Secretaria do Desenvolvimento e Turismo. O nome confirmado para a pasta é do deputado Ruy Irigaray. Ele disse ontem ao colunista que deverá se licenciar na quarta-feira.

Lorenzoni será deputado

A indicação de Ruy Irigaray para o executivo terá um outro desdobramento politico: o atual secretário de Articulação e Apoio aos Municípios, Rodrigo Lorenzoni (DEM), com a licença de Ruy Irigaray, assume uma cadeira na Assembleia até o final da semana, como primeiro suplente da coligação PSL-DEM.

Em busca do acordo para a dívida

Acontece nesta terça-feira a partir das 10h30min o encontro com a equipe do secretário da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso, e técnicos do Tesouri Nacional. Será mais uma tentativa de aparar arestas em busca de um pré-acordo de renegociação da dívida do estado com a União,o chamado Regime de Recuperação Fiscal.

