SENAR-RS Vencedores em todo o Estado recebem PrÃªmio Agrinho 2016

O SENAR-RS iniciou a entrega de prêmios aos vencedores do Programa Agrinho 2016, reconhecido como o concurso de maior abrangência entre alunos da rede pública de ensino no meio rural. A iniciativa elegeu os melhores entre os 5.018 trabalhos inscritos, incluindo textos, desenhos e experiências pedagógicas de alunos e professores da Educação Básica ao Ensino Fundamental de 2.456 escolas em 344 municípios. As produções deste ano tiveram a Saúde como tema central e o prêmio tem como empresas apoiadoras Dow Agrosciences, Sebrae/RS, Governo do Estado do RS através da Secretaria Estadual de Educação e Sindicatos Rurais.

Os trabalhos foram desenvolvidos por professores e estudantes em sala de aula, seguindo uma metodologia específica do programa. A comissão julgadora foi integrada por nove membros, incluindo representantes do SENAR-RS, Sebrae/RS, Secretaria Estadual de Educação e profissionais de diferentes áreas, como pedagogia, nutrição, letras e história.

Voltado para escolas da rede pública do Rio Grande do Sul, o Programa Agrinho visa desenvolver ações entre alunos e professores que promovam a consciência cidadã, abordando de maneira didática informações sobre saúde e preservação ambiental. O objetivo é estimular melhor qualidade de vida e bem-estar nas comunidades rurais por meio da educação. Cerca de 6 milhões alunos já foram beneficiados pelo programa desde sua primeira edição.

Na principal categoria do concurso, Experiência Pedagógica em nível estadual, a grande vencedora foi a professora Janete Teresinha Schuh, da Escola Estadual de Ensino Fundamental Miguel Mergen, de Segredo. Em segundo lugar ficou a professora Tatiane Furtado da Fontoura, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Guido Timm Venzke, de Canguçu, e a terceira colocação foi alcançada pela professora Adriana Motta Castro, do Instituto Estadual de Educação Doutor Carlos Vidal de Oliveira, de Santana do Livramento. A categoria Experiência Pedagógica incluiu iniciativas criativas e inovadoras dos professores em sala de aula para aplicação dos conteúdos relacionados ao tema Saúde.

A gestora do Programa, Daniela Wegner, afirma que a cada ano há uma evolução na qualidade dos trabalhos apresentados, demonstrando o interesse e a mobilização das comunidades. A finalidade do Prêmio Agrinho é justamente apresentar aos professores e alunos uma alternativa de trabalhar, junto às disciplinas curriculares, conteúdos para a prática de ações cidadãs por meio de temas sugeridos, agregando saberes ao público infanto-juvenil. Para desenvolvimento das atividades em sala de aula são distribuídas gratuitamente revistas com as aventuras do menino Agrinho e sua turma em diferentes situações.

Os vencedores receberão bicicletas, aparelhos de som, televisores e tablets, além de poupanças em dinheiro para os maiores prêmios. No total, o Prêmio Agrinho 2016 contemplou mais de 164 ganhadores entre alunos, professores e escolas em 11 categorias diferentes. Foram selecionados os melhores trabalhos em cada uma das 10 regiões cobertas pelo programa Agrinho e em nível estadual, com os principais vencedores. A lista completa das colocações já está no site do SENAR-RS: www.senar-rs.com.br/agrinhopremiados2016.

