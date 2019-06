Para confirmar a nova colaboração, Shawn Mendes e Camila Cabello postaram vídeos misteriosos em suas contas nas redes sociais nesta quarta-feira (19). O single “Señorita”, que já ganhou até um teaser publicado por ambos em suas contas no Instagram, será lançado nesta sexta (21)!

Em 2015, Shawn e Camila trabalharam juntos na música “I Know What You Did Last Summer”. Estamos ansiosos para o lançamento!

