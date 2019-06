Será que tem volta? Aniversário de Courteney Cox reúne as amigas de “Friends”

A atriz Courteney Cox, a personagem Monica Geller, de Friends, comemorou 55 anos no último dia 15 de junho e postou uma foto nas redes sociais com as colegas de seriado Jennifer Aniston (Rachel Green) e Lisa Kudrow (Phoebe Buffay).

Na legenda da fotografia, Cox escreveu: “Quanta sorte tenho eu por celebrar o meu aniversário com estas duas? Eu amo vocês, meninas. Muito.”

Nesta segunda(17) a publicação já contava com 1,8 milhão de curtidas. Ao lado, uma foto antiga, onde elas estão na mesma posição.

A internet se animou com a possibilidade de um retorno da famosa série, porém os criadores negaram qualquer possibilidade.

Saiba mais sobre Friends:

A série norte-americana criada por David Crane e Marta Kauffman foi apresentada pela rede de televisão NBC entre 22 de setembro de 1994 e 6 de maio de 2004, com um total de 236 episódios. Contava a vida de um grupo de amigos que vivia no bairro de Greenwich Village, na ilha de Manhattan, na cidade de Nova York. A série foi produzida por Bright, Kauffman, Crane Productions em associação com a Warner Bros Television. Os produtores executivos originais foram Crane, Kauffman e Kevin S. Bright, com muitos outros a serem promovidos posteriormente. O episódio final da série foi visto por 52,5 milhões de telespectadores estadunidenses, tornando-se o quarto episódio final de série mais assistido na história da televisão.

O programa já foi transmitido em dezenas de países e as reprises de seus episódios continuam com boas audiências. O seriado arrecadou seis Prêmios Emmy, um Globo de Ouro, dois SAG Awards, e 56 outros prêmios com 152 nomeações.

