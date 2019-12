Política Sérgio Moro se mantém como o ministro mais popular do governo Bolsonaro, segundo o Datafolha

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2019

Moro comanda o Ministério da Justiça e Segurança Pública Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Durante encontro com evangélicos, Sérgio Moro (foto) fez questão de mostrar alinhamento ao presidente Jair Bolsonaro. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ex-juiz da Operação Lava-Jato Sérgio Moro, que comanda o Ministério da Justiça e Segurança Pública, se consolidou como o ministro mais bem avaliado no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro, com apoio popular maior do que o do próprio presidente da República.

A mais recente pesquisa do instituto Datafolha, feita na semana passada, aponta que Moro é conhecido por 93% dos entrevistados. Entre os que dizem conhecê-lo, 53% avaliam a sua gestão no ministério como ótima/boa. Outros 23% consideram regular, e 21%, ruim/péssima. Três por cento não souberam opinar.

Bolsonaro tem indicadores mais modestos, com 30% de ótimo/bom, 32% de regular e 36% de ruim/péssimo. Um por cento não soube avaliar, de acordo com o levantamento divulgado no domingo (08). A pesquisa ouviu 2.948 entrevistados em 176 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Embora o ministro da Economia, Paulo Guedes, seja o segundo mais conhecido da Esplanada dos Ministérios, a vice-liderança de aprovação ficou com a ministra Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos), com 43% de ótimo/bom. A avaliação positiva de Guedes é de 39%.

