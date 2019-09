Série com Jennifer Aniston e Reese Witherspoon tem fotos divulgadas

A série The Morning Show será lançada no dia 1º de novembro, porém, o Entertainment Weekly, canal em que será veiculada, divulgou, nesta terça-feira (10), fotos da produção.

A série é baseada no livro Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV, de Brian Stelter. O seriado garante mostrar como as duas protagonistas irão enfrentar a rivalidade que existe entre elas no ambiente de trabalho, um programa de TV matinal. O roteiro é de Kerry Ehrin, de Bates Motel. The Morning Show já tem duas temporadas garantidas, cada uma com 10 episódios.

As fotos foram divulgadas no site da EW

