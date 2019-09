Em razão de obras de asfaltamento na alça das avenidas Loureiro da Silva e João Pessoa, no sentido Centro-bairro, haverá alteração de trânsito do transporte coletivo neste sábado, 14, das 8h às 12h. O desvio será feito pelas avenidas José do Patrocínio e Venâncio Aires, e o corredor do Touring, no sentido Centro-bairro, ficará desativado enquanto durar o serviço.

