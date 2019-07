Serviços do Dmae seguem e água deve voltar nesta quarta em Porto Alegre

Devido a serviços do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), nesta terça-feira (30), o abastecimento de água foi interrompido e afetou 13 bairros de Porto Alegre. Os serviços seriam encerrados nesta madrugada, porém o Dmae precisou prorrogar o prazo de execução e ampliar a área atingida. Com isso, a normalização só deverá acontecer durante esta quarta-feira (31).

Os bairros onde o serviço acontece são: Agronomia, Aparício Borges, Boa Vista, Bom Jesus (Mato Sampaio e Vila Fátima-Pinto), Chácara das Pedras, Jardim Botânico, Jardim Carvalho, Jardim Sabará, Jardim do Salso, Partenon (vilas João Pessoa e São José), Petrópolis, Santo Antônio e Três Figueiras.

A previsão é religar a água a partir da manhã desta quarta com normalização do abastecimento ao longo do dia e, nas áreas altas e pontas da rede distribuidora, somente à noite.

As ações de melhoria, que, conforme o Dmae, irão colaborar para a ampliação e modernização do serviço, devem preparar Porto Alegre para o período do verão, época em que o consumo de água aumenta.

Deixe seu comentário: