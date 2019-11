O governo do Rio Grande do Sul promete para esta quarta-feira a quitação total da folha de setembro do funcionalismo estadual. Segundo a Sefaz (Secretaria da Fazenda), nessa terça-feira foi depositada mais uma parcela (R$ 7.300) do salário dos servidores que recebem valor líquido de até R$ 9.350 por mês, chegando assim a aproximadamente 94% das matrículas integralizadas.