Servidores estaduais voltam a receber salário parcelado 

O governo do Rio Grande do Sul anunciou nesta quinta-feira (27) que mudará a forma de pagamento de salários do funcionalismo para a folha de junho. Segundo a Secretaria da Fazenda, a medida foi necessária em função do desequilíbrio das contas públicas e da impossibilidade de definir todas as datas de pagamento.

O calendário de depósitos é divulgado ao fim de cada mês desde o início do governo de Eduardo Leite (PSDB). Os pagamentos, assim como no governo anterior, são escalonados – servidores que ganham menos recebem antes, e os demais seguem um calendário definido conforme os vencimentos.

No entanto, quem recebe acima de R$4 mil terá os salários parcelados em julho e a data de finalização dos pagamentos ainda não está definida.

Veja como ficará o pagamento:

– Até o dia 15 de julho serão feitos os depósitos para quem recebe até R$ 4 mil líquidos (72% do funcionalismo).

– Para quem recebe entre R$ 4 mil e R$ 4,5 mil, os pagamentos serão divididos em três parcelas, a serem quitadas até 23 de julho.

Quem ganha mais também receberá as parcelas, completando os R$ 4,5 mil, nas mesmas datas, o que garantirá a quitação para 77% do funcionalismo. Para o restante, as datas de pagamento serão anunciadas no dia 15 de julho.

Na administração de Leite a Secretaria da Fazenda seguiu com o escalonamento, adotado no estado desde setembro de 2017 pelo então governador José Ivo Sartori, mas passou a anunciar as datas de pagamento ao fim de cada mês.

