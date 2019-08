A Receita Estadual deflagrou, nesta sexta-feira (30), mais uma ação ostensiva de fiscalização para combater fraudes no pagamento de ICMS no setor de sorvetes. Os alvos são empresas da Região Metropolitana que atuam no ramo de produção de sorvetes e similares. O objetivo é incrementar o combate à sonegação fiscal e coibir práticas lesivas à concorrência leal.