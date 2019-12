Celebridades Sheron Menezzes alfineta Faustão após fala do apresentador

12 de dezembro de 2019

Atriz comentou a respeito do relacionamento abusivo vivido por sua personagem na trama das 19h

Sheron Menezzes deu uma cutucada em Fausto Silva durante participação no “Encontro com Fátima Bernardes”. Convidada da jornalista nesta quinta-feira (12), a intérprete da Gisele da novela “Bom Sucesso”, da TV Globo, comentou a respeito do relacionamento abusivo vivido por sua personagem na trama das 19h.

Durante sua fala, Sheron lembrou quando foi interrompida pelo apresentador do “Domingão” ao participar da atração no último fim de semana. No mesmo dia, Faustão questionou Aline Riscado por rumores de namoro com Gabigol.

Participante do quadro musical “Ding Dong”, a atriz foi questionada pelo apresentador se ela sempre interpreta vilãs na telinha. Após confirmar, Sheron começou a falar de sua personagem na trama protagonizada por Grazi Massafera.

“Não explico a vilania dela, mas sim essa relação que ela tem com esse homem, que é um relacionamento tóxico e muitas mulheres vivem, mas não conseguem sair”, discursou a mãe do pequeno Benjamin, de dois anos recém-completados. Depois de algumas bailarinas do dominical darem suas opiniões, Sheron retomou a palavra, mas Faustão acabou a interrompendo. “Isso aqui é o programa da Fátima Bernardes? Vou discutir o quê? Vamos lá porque aqui é a campainha do sucesso!”, disparou.

Nesta manhã, Sheron também falou da relação abusiva vivida por Gisele e acabou alfinetando Faustão. “Ela entende que aquele relacionamento que está vivendo a deixa cada vez mais para baixo e uma pessoa pior. Um relacionamento que traz o pior dela. E a Gisele fala ‘não, não quero mais, preciso me livrar disso’ e as pessoas não acreditam. Inclusive, Faustão, disse que era para falar aqui no seu programa sobre isso”, cutucou, aos risos.

