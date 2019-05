Shopping de Porto Alegre recebe parque de camas elásticas

O Bourbon Wallig está com uma atração para pular e brincar muito: é o Fire Jump, parque temático de camas elásticas aberto a crianças e adultos. A atração já está disponível e permanecerá até o dia 7 de agosto. O funcionamento é de segunda à sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 22h. O Fire Jump está localizado no terceiro andar do shopping.

O parque apresenta 170m² de camas elásticas, com trampolins profissionais de diversos tamanhos e formatos, proporcionando ao público saltos, pulos e piruetas. Além da brincadeira, a atração também estimula o raciocínio e a prática de esportes físicos.

As entradas variam de acordo com o tempo de permanência no espaço, sendo que tickets para 15 minutos custam R$15,00; para 20 minutos, custam R$ 20,00, e para 30 minutos, R$ 25,00. Crianças com menos de três anos precisam estar acompanhadas de um responsável. Monitores estarão no local preparados para receber também pessoas com necessidades especiais.

