Show da Anitta e mais brasileiros: veja como foi o Grammy Latino em Las Vegas, nos Estados Unidos

O Grammy Latino teve sua 20ª edição realizada no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, no Estados Unidos, com a presença de artistas brasileiros. A cerimônia foi apresentada por Ricky Martin e as atrizes Roselyn Sánchez e Paz Vega.

Entre a participação dos brasileiros na cerimônia, o destaque ficou para a apresentação de Anitta. A funkeira subiu ao palco e cantou La Vida Es Un Carnaval, canção famosa na voz da artista cubana Celia Cruz, e foi bastante celebrada por seus fãs nas redes sociais.

Quem também se destacou foi Paula Fernandes, que subiu ao palco da cerimônia para apresentar uma categoria além de participar de uma homenagem a Juanes, que foi a personalidade do ano homenageada desta edição.

Entre os artistas do Brasil que que estavam concorrendo em categorias gerais – não só as específicas para a música em português – estavam Anitta, Tiago Iorc, Criolo, Nego do Borel, o pianista André Marques e o trio instrumental formado por Edu Ribeiro, Fábio Peron e Toninho Ferragutti. Os brasileiros, no entanto, tiveram que se contentar apenas com os prêmios exclusivos para o idioma.

O grande nome da noite foi a espanhola Rosalía, que saiu com principal prêmio, o de melhor álbum. “Eu juro por Deus que não esperava por isso. Muito obrigada a todos que apoiam minha música”, disse a cantora ao receber a última homenagem da noite.

Os indicados ao Grammy Latino são selecionados pelo voto de criadores de música de todo mundo, que integram a Academia Latina de Gravação, entre artistas, compositores, músicos e produtores, que escolheram entre cerca de 15.500 inscrições para 50 categorias. Uma rodada final de votação se inicia no dia 3 de outubro.

Veja os vencedores das principais categorias:

Canção do ano:

Calma – Pedro Capó (VENCEDOR)

Desconstrução – Tiago Iorc

El País – Rubén Blades

Kitipun – Juan Luis Guerra 4.40

Mi Persona Favorita – Alejandro Sanz e Camila Cabello

No Tengo Nada – Alexandro Sanz

Quedaté – Kany Garcia e Tommy Torres

Querer Mejor – Juanes feat. Alessia Cara

Un Año – Sebastian Yatra feat. Reik

Ven – Fonseca

Gravação do Ano

Parecen Viernes – Marc Anthony

Verdades Afiladas – Andrés Calamaro

Ahí Ahí – Vicente Garcia

Kitipun – Juan Luis Guerra 4.40

Querer Mejor – Juanes feat. Alessia Cara

La Plata – Juanes feat. Lalo Ebratt

Aute Couture – Rosalia

Mi Persona Favorita – Alejandro Sanz e Camila Cabello (VENCEDORES)

No Tengo Nada – Alejandro Sanz

Cobarde – Ximena Sariñana

Melhor álbum de música urbana

Kisses – Anitta

X 100PRE – Bad Bunny (VENCEDOR)

Mi Movimiento – De La Ghetto

19 – Feid

Sueños – Sech

Melhor álbum

Visceral – Paula Arenas Visceral

Paraíso Road Gang – Rubén Blades

Cargar La Suerte – Andrés Calamaro

Agustín – Fonseca

Vida – Luis Fonsi

El Mal Querer – Rosalía

#ELDISCO – Alejandro Sanz

¿Dónde Bailarán Las Niñas? – Ximena Sariñana

Mas De Mi – Tony Succar

Fantasía – Sebastián Yatra