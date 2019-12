Acontece Shows gratuitos em dezembro no Canoas Shopping

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2019

O Happy Hour com shows gratuitos do Canoas Shopping traz para o mês de dezembro Leões & Poetas (foto), Édy Carlos, Os Daltons, Alemão Douglas, Giovani Furlan, Ana e Jefe, A Trinca e Jahn Berwig. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A programação começa na quarta-feira, dia 4, com a banda Leões & Poetas faz seu show que traz grandes sucessos do pop nacional e internacional.

Já na sexta-feira, dia 6 de dezembro, tem a apresentação de Édy Carlos que tempera hits atuais com samba, pagode, black music e sucessos de todos os tempos.

O show da banda Os Daltons se realiza no dia 11 de dezembro, com interpretações dos maiores clássicos do rock, country e blues, além de músicas próprias.

Na sexta-feira, dia 13 é a vez de Alemão Douglas trazer interpretações de covers de Tim Maia, Criolo, Natiruts e grandes sucessos da MPB, Pop e Reggae.

Com um setlist recheado de sucessos da MPB, do jazz e do pop, Giovani Furlan faz seu show na quarta-feira, dia 18 de novembro.

A dupla Ana e Jefe, que apresenta grandes sucessos do rock, reggae, samba e música eletrônica, além de composições próprias, sobe ao palco no dia 20 de dezembro.

No dia 25 é a vez da banda A Trinca agitar o feriado de Natal com músicas autorais e covers consagrados de bandas nacionais.

Jahn Berwig apresenta no dia 27 clássicos e novidades do pop e rock nacional/internacional, classic rock, MPB, reggae e surf music.

Todos os shows são gratuitos e acontecem às quartas-feiras e sextas-feiras, das 19h às 21h, na praça de alimentação do Canoas Shopping, que fica na Avenida Guilherme Schell, 6750 em Canoas.

Happy Hour do mês de dezembro no Canoas Shopping

04/12 – quarta-feira – Leões & Poetas

06/12 – sexta-feira – Édy Carlos

11/12 – quarta-feira – Os Daltons

13/12 – sexta-feira – Alemão Douglas

18/12 – quarta-feira – Giovani Furlan

20/12 – sexta-feira – Ana e Jefe

25/12 – quarta-feira – A Trinca

27/12 – sexta-feira – Jahn Berwig

Horário: 19h às 21h

Local: Praça de Alimentação do Canoas Shopping – Avenida Guilherme Schell, 6750 – Canoas/RS

Entrada franca

