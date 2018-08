Silo Verde intensifica comercialização de sistema sustentável

Considerada uma das mais inovadoras Startups do Agronegócio no país, a Silo Verde, sediada no Tecnosinos, em São Leopoldo (RS), está intensificando a comercialização do produto a partir da Expointer 2018. Na feira, o produtor poderá adquirir o sistema de armazenagem mais sustentável do mercado em condições especiais, sobretudo para commodities e, principalmente, rações animais. Os silos fabricados com garrafas PET têm capacidade de armazenamento entre 3,5 e dez toneladas, disponíveis em três modelos.

Segundo o diretor da Silo Verde, Manolo Machado, a ideia é que durante os nove dias de feira, os produtores possam adquirir os produtos com as melhores condições do mercado, tendo ao seu alcance um sistema de armazenagem prático e que valoriza a sustentabilidade. “A Silo Verde fará a maior ação de comercialização e benefícios para a aquisição de silos na Expointer”, destaca.

Os primeiros silos já estão no mercado e, inclusive, a Startup vem fechando parcerias com empresas, cooperativas e entidades de modo a oferecer suas soluções aos agricultores e pecuaristas. Um exemplo é a Cooperativa Santa Clara, de Carlos Barbosa (RS), que já disponibiliza aos seus cooperados os silos sustentáveis. Além disso, outras inovações e sistemas tecnológicos serão apresentadas durante a Expointer.

Vale ressaltar que para a construção de um silo de seis toneladas, por exemplo, são consumidas quatro mil garrafas PET. Na logística, o produto também se destaca ao possuir um sistema modular de placas que pode ser transportado facilmente. Este tipo de silo gera ao produtor aumento de rentabilidade, reduzindo o desperdício e prejuízos econômicos provocados pelo déficit de armazenagem.

No último ano, a Startup vem sendo reconhecida nacionalmente inclusive com participação em importantes programas de aceleração, como o Braskem Labs Scale, conduzido pela Braskem, e pelos programas do Sebrae. Também foi contemplada em importantes premiações, como o Prêmio Eco Brasil 2017, pelo seu desenvolvimento a partir de iniciativas sustentáveis. Internacionalmente, a Silo Verde foi reconhecida sendo finalista do Marine Plastics Innovation Challenge 2017, programa desenvolvido pela ONU Meio Ambiente e apoiado pela Think Beyond Plastic.

Deixe seu comentário: