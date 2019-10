Por 28 votos a 15, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou na tarde dessa terça-feira um projeto de lei que proíbe em todo o Estado a utilização de fogos-de-artifício com ruído. De autoria da deputada Luciana Genro (Psol), a iniciativa (que ainda depende de sanção do governador) tem por objetivo evitar os transtornos aos idosos, crianças e autistas, bem como animais.

Deixe seu comentário: