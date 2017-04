Sine disponibiliza 30 vagas para pessoas com deficiÃªncia

Nesta terça-feira (11), a partir das 8h30min, será realizada uma seleção exclusiva para pessoas com deficiência interessadas em colocação profissional. São 30 vagas disponíveis. Os representantes da rede de supermercados Zaffari estarão presentes para fazer as entrevistas.

Os candidatos devem possuir o ensino fundamental completo. Além do salário, receberão como benefícios plano de saúde, vale-transporte, refeitório no local de trabalho, Programa de Participação de Resultados e carteirinha do Sesc.

Os interessados deverão se apresentar no Sine Municipal Mauá, na avenida Sepúlveda, esquina com a Mauá, no Centro Histórico, das 8h30min às 11h30min, com Carteira de Trabalho, PIS, CPF e comprovante de residência com CEP.

As vagas são da rede Zaffari para:

Empacotador (10);

atendente (10);

repositor (5);

operador de loja (5).

(PMPA)

