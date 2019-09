Nesta sexta-feira (13), a partir das 9h, a equipe do Sine Municipal, em parceria com a Secretaria do Trabalho do Ministério de Desenvolvimento Econômico, realiza a primeira emissão de Carteiras de Trabalho imediatas. A ação será direcionada a 27 jovens de 15 a 18 anos do Centro Infantojuvenil Monteiro Lobato, do bairro Restinga, dos cursos de formação em confeitaria/padaria e informática.

