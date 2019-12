Rio Grande do Sul Sine Móvel estará na orla do Guaíba nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2019

Unidade móvel da FGTAS estará das 13h às 17h30, ao lado da Usina do Gasômetro, na Capital. Foto: Divulgação/FGTAS Unidade móvel da FGTAS estará das 13h às 17h30, ao lado da Usina do Gasômetro, na Capital. (Foto: Divulgação/FGTAS) Foto: Divulgação/FGTAS

O Sine Móvel oferecerá o serviço de intermediação de mão de obra, nesta terça-feira (3), das 13h às 17h30, ao lado da Usina do Gasômetro, na orla do Guaíba, em Porto Alegre. Interessados em se candidatar às vagas de emprego devem comparecer ao local com CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social).

A unidade móvel da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social tem a missão de levar os serviços da FGTAS à população em ações de cidadania e locais de grande demanda. Na oportunidade, a unidade móvel integrará a programação do evento Dia de Doar, coordenado pelo gabinete da primeira-dama de Porto Alegre.

O objetivo principal da ação é promover a cultura de doação. No local, também estarão presentes as unidades móveis oftalmológica, de saúde e da Defensoria Pública. Haverá, ainda, atividades de educação ambiental, corte de cabelo, apresentações artísticas, brincadeiras para as crianças e pontos de coleta de doações de brinquedos para o Natal Alegre.

Movimento mundial

O Dia de Doar é um movimento mundial para promover a doação. No dia 3 de dezembro, milhares de organizações se preparam voluntariamente para receber doações. Desde 2014, o Brasil integra o movimento global, que hoje conta com 55 países participando oficialmente, e ações sendo realizadas em mais de 190. Em inglês, o Dia de Doar recebe o nome de #GivingTuesday, que significa terça-feira da doação. É sempre realizado na primeira terça-feira depois do Dia de Ação de Graças (o Thanksgiving Day).

