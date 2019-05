O Sine Municipal de Porto Alegre oferece 161 vagas de emprego até que sejam preenchidas. A maior oferta é para azulejista, com 25 postos, seguido de auxiliar de segurança, com 20 postos abertos. Os interessados devem procurar a unidade localizada na esquina da av. Sepúlveda com Mauá, das 8h às 17h, com Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

