Para quem está à procura de emprego, 119 postos de trabalho estão disponíveis no Sine Municipal, a partir desta quarta-feira (04) até que as vagas sejam preenchidas. Entre as oportunidades oferecidas, a maior demanda é para técnico de edificações, estradas e saneamento, com 10 vagas, seguida por mecânico de manutenção de máquina industrial com 7 vagas.