Sine Municipal oferece 175 vagas de emprego nesta segunda

Para quem está à procura de emprego, 175 postos de trabalho estão disponíveis no Sine Municipal a partir desta segunda-feira (23), até que as vagas sejam preenchidas. Entre as oportunidades oferecidas, a maior demanda é para cobrador externo, com nove vagas, seguida por mecânico, cozinheiro geral, auxiliar de mecânico de autos e açougueiro, com seis postos abertos cada.

Os interessados devem retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download no Google Play, ou diretamente em qualquer unidade Sine. O número de cartas é limitado.

A sede do Sine Municipal funciona das 8h até às 17h, na avenida Sepúlveda, esquina com a Mauá, no Centro Histórico. Para concorrer à vaga, o candidato precisa comparecer com Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

Confira as vagas:

Açougueiro – 6

Ajudante de obras – 1

Ajustador mecânico – 3

Apontador de obras – 2

Arquiteto de edificações – 1

Atendente balconista – 1

Atendente de lojas – 2

Auxiliar de arquitetura – 1

Auxiliar de confeitaria – 2

Auxiliar de cozinha – 1

Auxiliar de desenvolvimento infantil – 3

Auxiliar de expedição – 1

Auxiliar de limpeza – 2

Auxiliar de linha de produção – 1

Auxiliar de mecânico de autos – 6

Auxiliar de pintor de automóveis – 1

Carpinteiro – 1

Chapista de lanchonete – 1

Cobrador externo – 9

Conferente de carga e descarga – 1

Consultor de vendas – 4

Costureira em geral – 5

Cozinheiro geral – 6

Desenhista de móveis – 1

Duteiro – 1

Eletricista – 1

Eletricista de instalações de veículos automotores – 1

Eletricista de instalações industriais – 4

Eletricista de veículos de máquinas operatrizes – 2

Empregado doméstico nos serviços gerais – 1

Enfermeiro – 3

Ferramenteiro – 1

Frentista – 2

Fresador (fresadora universal) – 1

Gesseiro – 1

Governanta de residência – 1

Impressor digital – 2

Jardineiro – 1

Laboratorista industrial – 1

Líder de produção, no acabamento de chapas e metais – 1

Marceneiro – 1

Marmorista (construção) – 1

Mecânico – 6

Mecânico de automóvel – 2

Mecânico de manutenção de máquina industrial – 1

Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas (tratores) – 3

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral – 1

Mecânico de usinagem (manutenção) – 2

Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) – 3

Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) – 1

Mecânico montador – 2

Montador de estruturas metálicas – 2

Montador de máquinas – 2

Montador mecânico (máquinas industriais) – 2

Motorista carreteiro – 1

Motorista de caminhão – 1

Operador de seccionadora – 1

Operador de empilhadeira – 1

Operador de ensaios na metrologia – 1

Operador de inspeção de qualidade – 3

Operador de máquina de corte de roupas – 1

Operador de retro-escavadeira – 2

Operador polivalente da indústria têxtil – 1

Padeiro – 4

Padeiro confeiteiro – 1

Panificador – 2

Pasteleiro – 1

Pedreiro – 2

Pintor de automóveis – 1

Programador de sistemas de computador – 2

Projetista na arquitetura – 1

Promotor de vendas – 2

Recreacionista – 2

Serralheiro – 2

Serralheiro industrial – 2

Servente de obras – 5

Supervisor de logística – 1

Técnico de contabilidade – 1

Técnico de edificações – 1

Técnico de produção – 4

Técnico de suporte à inteligência (grupo apoio) – 1

Técnico eletrônico em geral – 1

Técnico em farmácia – 1

Técnico em instrumentação – 1

Torneiro mecânico – 2

Torneiro repuxador – 1

Vendedor interno – 4

Vendedor pracista – 1

Vidraceiro – 1

Zelador de edifício – 1

