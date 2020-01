Porto Alegre Sine oferece 149 oportunidades de emprego nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2020

Para quem está à procura de emprego, 149 vagas de trabalho estarão abertas no Sine Municipal a partir desta quarta (15), até que sejam preenchidas ou que as cartas de encaminhamento sejam selecionadas. Entre as oportunidades disponíveis, a maior demanda é para cabista, com nove vagas, seguida por auxiliar administrativo, com oito postos abertos.

O interessado pode retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play, ou diretamente em qualquer unidade Sine. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com o comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo a outros candidatos. O número cartas é limitado e pode se esgotar antes do atendimento presencial.

A sede do Sine Municipal funciona entre 8h e 17h, na avenida Sepúlveda, esquina com avenida Mauá, no Centro Histórico. Para concorrer, o candidato pode fazer a inscrição pessoalmente na unidade, levando carteira de trabalho e comprovante de residência.

Para ofertar vagas de trabalho, a empresa interessada deve entrar em contato com o Sine e solicitar o Formulário Padrão, onde obterá as informações necessárias sobre vagas e cadastro, gratuitamente.

Dia D

Visando à inclusão de PCDs (pessoas com deficiência) e reabilitados do INSS no mercado de trabalho, o Sine promove, na sexta-feira, 17, a primeira edição do Dia D do ano. A ação ocorre sempre na terceira sexta-feira de cada mês, das 9h às 12h, na unidade do Sine Municipal. Em 2019, a equipe do Sine atendeu 776 PCDs e realizou 2.731 encaminhamentos para vagas de emprego – uma média de 227 por mês. O número representa aumento de 6,7% em relação à média do ano passado, com 213 encaminhamentos mensais.

Confira as vagas:

Açougueiro – 2

Agente funerário – 1

Ajudante de serralheiro – 2

Analista administrativo – 1

Arte-finalista – 2

Atendente de balcão – 1

Atendente de farmácia – balconista – 5

Auxiliar administrativo – 8

Auxiliar contábil – 1

Auxiliar de cozinha – 4

Auxiliar de expedição – 2

Auxiliar de limpeza – 3

Auxiliar de manutenção predial – 1

Auxiliar de mecânico de autos – 1

Auxiliar de sushiman – 1

Auxiliar técnico de mecânica – 1

Barman – 3

Bombeiro civil – 1

Cabista – 9

Calceteiro – 2

Chefe de cozinha – 1

Chefe de serviço de limpeza – 4

Confeiteiro – 2

Cortador de roupas – 5

Costureira em geral – 1

Cozinheiro de restaurante – 6

Cozinheiro geral – 3

Empregado doméstico nos serviços gerais – 1

Encarregado de bar e restaurante – 5

Entrevistador de pesquisas de mercado – 4

Ferreiro armador na construção civil – 2

Fonoaudiólogo geral – 1

Instalador de painéis – 2

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança – 1

Instalador de som e acessórios de veículos – 1

Instaladores e reparadores de equipamentos e linhas telefônicas – 1

Jardineiro – 1

Marceneiro – 1

Mecânico de automóveis e caminhões – 1

Mecânico de automóvel – 2

Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração – 1

Mecânico de manutenção de ar-condicionado – 3

Mecânico de manutenção de automóveis – 1

Mecânico de motocicletas – 1

Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) – 1

Mestre de obras – 1

Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno – 1

Motofretista – 3

Motorista de caminhão – 1

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk – 1

Motorista entregador – 1

Nutricionista – 3

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações – 1

Operador de centro de usinagem com comando numérico – 1

Operador de máquina de dobrar chapas – 1

Operador de motosserra – 1

Operador financeiro – 1

Pedreiro – 5

Porteiro – 2

Recepcionista de hotel – 2

Refratarista (caldeira e tubulações) – 1

Serralheiro – 1

Soldador – 1

Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) – 1

Técnico de enfermagem – 4

Técnico em nutrição e dietética – 2

Técnico mecânico em automação – 1

Torneiro mecânico – 1

Tosador de animais domésticos – 1

Vendedor ambulante – 1

Vendedor pracista – 2

Vidraceiro colocador de vidros – 2

