Sine promove ação para inserir pessoas em vulnerabilidade social ao mercado de trabalho

Com o objetivo de integrar pessoas em situação de rua junto à sociedade, o Sine Porto Alegre promove, nesta quinta-feira (5), das 9h às 12h, uma programação especial para aqueles que se encontram em vulnerabilidade social. Além da emissão de documentos, como carteira de trabalho, a ação contará ainda com diversas empresas que farão entrevistas de emprego com os participantes.

O diretor do Sine, Nelson Beron, destaca que a ação faz parte do projeto de inclusão social da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte (SMDSE). “Estamos oportunizando a inserção no mercado de trabalho para aqueles que manifestarem o desejo de uma nova vida, com mais dignidade e autonomia financeira. Oferecemos todas as etapas: da emissão da carteira de trabalho à qualificação profissional”, explica o diretor.