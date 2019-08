O Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Rio Grande do Sul (SEBP-RS) irá distribuir, nesta quarta-feira (14/8), às 15h, kits de livros para bibliotecas públicas municipais e comunitárias cadastradas, com a presença da secretária da Cultura (Sedac), Beatriz Araújo. A cerimônia integra a programação do Dia do Patrimônio.

