Foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (02) a portaria do Ministério do Desenvolvimento Regional que reconhece a situação de emergência de Novo Hamburgo. A cidade passou por fortes chuvas no mês de março. Com o reconhecimento, o município passa a ter uma garantia de benefícios como ajuda humanitária, dispensa de processo licitatório e repasse de recursos.

