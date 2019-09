Sob forte esquema de segurança, Michael Schumacher dá entrada em hospital de Paris

O ex-piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher teria dado entrada no Hospital Georges-Pompidou, em Paris, na França, na tarde desta segunda-feira (09). A informação é do jornal francês “Le Parisien”, que afirma que o heptacampeão, de 50 anos, teria chegado sob um forte esquema de segurança e com sua maca coberta por um pano azul para não revelar a identidade do alemão. De acordo com a publicação, Schumi chegou em uma ambulância registrada em Genebra, cidade da Suíça (país em que a família Schumacher reside atualmente).

O heptacampeão da Fórmula 1 será submetido a transfusões de células-tronco para alcançar uma ação “anti-inflamatória sistêmica”. O tratamento será aplicado pelo cirurgião cardíaco Philippe Menasché, membro do Instituto do Cérebro e da Medula Óssea do Hospital Pitié-Salpêtrière, em Paris.

O médico e a alta cúpula do Georges-Pompidou não confirmam nem negam as informações sobre o tratamento do alemão sob o argumento de segredo médico. A imprensa francesa, porém, assegura que Schumacher, que mora na Suíça, já se deslocou para Paris duas vezes no primeiro semestre para fazer o tratamento.

O acidente

Michael Schumacher sofreu um grave acidente de esqui, em Méribel, na França, às 11h07min locais (8h07min no horário de Brasília) do dia 29 de dezembro de 2013. O alemão teve um trauma ao bater a cabeça em uma pedra e foi levado de helicóptero ao hospital Moutier, a 17 quilômetros dali, menos de dez minutos após a queda na Estação de Esqui. Posteriormente, foi removido para outro hospital, em Grenoble, no sudeste da França. Segundo comunicado oficial, Schumacher estava em estado crítico e seria operado naquele mesmo dia.

Após quase três meses no hospital de Lausanne, na Suíça, Schumacher foi transferido para casa. Segundo nota de Sabine Kehm, assessora da família, o heptacampeão da Fórmula 1 apresentou progressos em seu quadro clínico e continuaria o tratamento na mansão de sua família, na pequena cidade de Gland, às margens do Lago Léman, também na Suíça, onde permanece até hoje sob um forte esquema de segurança.

