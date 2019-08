Sobreviveu! Homem passa três dias preso em fenda após escorregar em montanha no Camboja

Ao tentar recuperar sua lanterna, que havia caído em um buraco numa montanha, um homem, de 28 anos, escorregou e ficou entalado em um vão, na província de Battambang, no Camboja. Porém, Sum Bora só foi resgatado três dias depois do ocorrido.

Preocupados com o desaparecimento dele, familiares começaram a fazer buscas na região, conforme informou o jornal local Cambodia’s Fresh News. O homem acabou sendo localizado pelo irmão, que pediu ajuda para resgatá-lo do local. Sum Bora estava bastante fraco e debilitado. Ele foi levado a um hospital da região.

Fotos divulgadas pela polícia local registraram os trabalhos para executar a operação. Cerca de 200 pessoas participaram do resgate, que incluiu quebrar as pedras ao redor do homem para poder retirá-lo em segurança. A ação levou cerca de dez horas.

