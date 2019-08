Sol deve predominar em todo o RS nesta terça-feira; máximas podem chegar a 30°

Sem possibilidade de chuva, dia terá predomínio de sol em todo o território gaúcho

A segunda-feira (26) foi de sol e temperaturas amenas em Porto Alegre. Os termômetros marcaram de 12,4° a 23,6°. Já nos municípios da Região Sul do Estado e da Fronteira Oeste, a semana iniciou chuvosa, com maior acumulado registrado em Uruguaiana, com 26mm.

Os gaúchos podem estar uma terça-feira (27) no mesmo estilo e até mais quente. Isso porque uma massa de ar seco passa a atuar sobre o RS, impedindo formação de chuva.

Durante o dia, a temperatura deve subir em todos os municípios do Estado, podendo chegar, em alguns locais, a 30°.

Deixe seu comentário: