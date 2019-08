Solicitação para a antecipação do FGTS acontece até este domingo

Encerra neste domingo (25) o prazo para os trabalhadores que têm conta corrente na Caixa Econômica Federal fazerem a solicitação do crédito antecipado do saque imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O valor equivale a 500 reais por conta do fundo. Ao solicitar, o valor será depositado na conta conforme o calendário dos correntistas, entre os dias 13 de setembro e 9 de outubro.

Para fazer a autorização, o correntista pode usar o internet banking da Caixa, o aplicativo do FGTS ou o site da Caixa. Também é possível fazer a solicitação por telefone (0800 724 2019) ou direto na agência. As agências da Caixa abrirão com duas horas de antecedência, a partir das 8h, no dia da liberação dos recursos.

Para quem não tem interesse de fazer o saque e preferir que o dinheiro permaneça no FGTS, deverá avisar o banco até o dia 30 de abril de 2020, assim o dinheiro volta para o fundo.

