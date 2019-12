Magazine Sorocaba e Biah Rodrigues anunciam que terão um menino

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2019

Revelação foi feita em cerimônia intimista no haras do cantor Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Após anunciar a espera do primeiro filho, o casal Sorocaba, da dupla com Fernando, e a miss Distrito Federal 2018 Biah Rodrigues se casaram neste domingo (15) no haras do cantor. A celebração reuniu familiares e amigos dos noivos na cidade de Jaguariuna, em São Paulo, e aproveitou a ocasião para revelar o sexo do bebê.

A resposta estava dentro de um balão preto que, ao ser estourado, revelou a cor azul, demonstrando que o filho do casal é um menino. “Mais um boiadeiro”, comentou o cantor. A cerimônia intimista foi organizada para reunir os mais próximos ao casal e, segundo o cantor disse em seu Instagram, apresentar alguns de seus familiares para a noiva, que ainda não conhece todos.

Sorocaba havia pedido a mão de Biah no dia 27 de novembro, durante uma viagem dos dois para Fernando de Noronha. “Ela disse sim! Para sempre juntos!”, postou o músico em sua rede social. O noivado foi coroado com um diamante solitário da marca de joias Tiffany and Co, que ele levou estrategicamente na bagagem, escondido dentro de uma meia.

