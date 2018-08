STIHL apresenta lançamentos e atrações na Expointer 2018

Motosserras profissionais para uso rural, lavadora de alta pressão e nova linha a bateria são as mais recentes novidades da empresa, que apresentará condições especiais para a compra de produtos durante a feira

A STIHL, líder no mercado brasileiro de ferramentas motorizadas portáteis, estará presente na 41ª Expointer, feira reconhecida como um dos maiores eventos do mundo no segmento do agronegócio, que acontece do dia 25 de agosto até 2 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). Na oportunidade, a empresa apresentará os mais recentes lançamentos, além da linha completa de produtos, que poderão ser manuseados em uma área de experimentação exclusiva do estande. Os destaques são as motosserras para mercado florestal MS 651 e MS 661; a lavadora de alta pressão RE 232; e a Linha Domestic de produtos com bateria integrada, composta pelo podador HSA 45, pelo soprador BGA 45 e pela roçadeira FSA 45.

“Ter a oportunidade de apresentar os nossos diferenciais na Expointer é um momento importante para toda a empresa que atua no mercado rural e do agrobusiness. Buscamos inovar neste ano, agregando experiência e capacitação por meio de workshops sobre jardinagem com a demonstração de nossos produtos para o segmento. A STIHL busca, com isto, aproximar a relação e o contato com os clientes, apresentando-os às principais e melhores soluções para cada necessidade, chanceladas pela marca da empresa e com tecnologia de ponta”, revelou o gerente de Marketing, Rafael Zanoni.

A STIHL estruturou um ambiente cômodo e receptivo, com área de descanso e distribuição de brindes. Neste espaço, serão oferecidos workshops sobre jardinagem nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, ministrados pela engenheira agrônoma Vânia Chassot. Serão cinco turmas por dia, com 40 vagas cada, apresentando diferentes temáticas. Para participar, basta inscrever-se previamente no estande da STIHL ou no momento do workshop conforme disponibilidade. Confira a agenda e programe-se:

Sexta-feira (31):

10h30 – Cultivo de Plantas em pequenos espaços e dicas de plantio e cuidados para colher seus próprios vegetais

12h – Oficina de Jardim Vertical – aprenda a fazer de uma parede um lindo espaço com plantas

14h – Jardinagem geral – dicas e técnicas para implantação, manutenção e transformação de jardim

15h30 – Oficina de Topiaria – aprenda a fazer esculturas em plantas através da poda de topiaria

17h – Oficina de Jardinagem KIDS – traga seu filho para fazer sua própria hortinha

Sábado (1º)

10h30 – Cultivo de Plantas em pequenos espaços e dicas de plantio e cuidados para colher seus próprios vegetais

12h – Gramados e Forração

14h – Jardinagem geral – dicas e técnicas para implantação, manutenção e transformação de jardim

15h30 – Oficina de Topiaria – aprenda a fazer esculturas em plantas através da poda de topiaria

17h – Oficina de Jardinagem KIDS – traga seu filho para fazer sua própria hortinha

Além disso, em parceria com a Castrol, de 25 a 28 de agosto, o estande contará com um simulador de Fórmula 1 e teve a presença do piloto profissional de StockCar Caca Bueno, no último domingo (26), competindo e brincando com os visitantes.

Destaques da STIHL:

Motosserras MS 651 e 661

Os equipamentos oferecem excelente relação de peso e potência, com grande capacidade nos tanques de combustível e da lubrificação. Os novos modelos proporcionam o controle do corte para direcionamento da queda da árvore através da marca direcional de queda na tampa do arranque. Robustas e com alto desempenho de corte, as motosserras trazem a eficiência no sistema de filtro de ar HD2, que reduz o desgaste do motor e aumenta a vida útil do equipamento. A MS 661 possui ainda um motor com tecnologia STIHL 2-MIX que possibilita a economia de até 20% menos consumo de combustível e apresenta baixa emissão de gases.

Lavadora de Alta Pressão RE 232

Desenvolvido especialmente para usuários profissionais, o equipamento oferece potência e alto desempenho, com ainda mais conforto e praticidade aos clientes da marca. Recomendada para a limpeza de veículos, máquinas agrícolas e grandes áreas, a sua combinação entre a pressão e a vazão é excelente para remoção de sujeiras mais incrustadas. Foi desenvolvida com rodas maiores para facilitar ainda mais o deslocamento em diferentes áreas. Com um novo suporte para a pistola, o equipamento apresenta altura reduzida de armazenamento que dá mais praticidade na hora de guardá-lo. Conta ainda com um botão frontal para a regulagem da intensidade de detergente de maneira simples e fácil, de acordo com o tipo de lavagem pretendida.

Linha Domestic

O novo podador com bateria integrada HSA 45 é ideal para poda de cercas vivas, arbustos e plantas de pequeno porte cultivadas nos jardins residenciais. Os cortes tornam-se mais naturais com a lâmina de 50 cm de comprimento. O equipamento também possui cabo anatômico, alavanca de bloqueio do botão de acionamento, trava de segurança e acionamento bi manual. O soprador com bateria integrada BGA 45 é muito leve e funcional, além de possuir trava de segurança, alavanca de bloqueio do botão de acionamento e cabo anatômico, tornando o trabalho confortável. A roçadeira com bateria integrada FSA 45 é ideal para a realização de trabalhos domésticos de cortes de grama de pequenos jardins, pátios e áreas verdes. De uso descomplicado, seu tubo pode ser regulado manualmente em oito estágios de acordo com a altura do usuário e a ferramenta de corte pode ser posicionada em um ângulo de 90° para fácil execução de tarefas de acabamento.

