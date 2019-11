Notas Brasil STJ só julgará federalização do caso Marielle em 2020

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2019

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) deixou para o ano que vem o julgamento sobre a federalização da investigação das mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, assassinados em março de 2018. Havia possibilidade de julgamento em dezembro porque a Terceira Seção do tribunal, que julgará a questão, tem mais uma sessão neste ano, no dia 11.

Voltar

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário